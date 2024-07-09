بقيادة ميسي.. الأرجنتين إلى نهائي "كوبا أميركا"

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تأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة "كوبا أميركا" المقامة في الولايات المتحدة، بعد عبوره منتخب كندا في نصف نهائي البطولة فجر الأربعاء.وحقق منتخب "التانغو" انتصارا مريحا على مفاجأة البطولة، المنتخب الكندي، بنتيجة 2-0.وسيتجه منتخب الأرجنتين إلى مدينة ميامي، لخوض نهائي "كوبا أميركا" الأحد المقبل، أمام الفائز من مباراة كولومبيا والأوروغواي.