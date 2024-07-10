Advertisement

رياضة

بسبب وفاة أستوري.. الحكم بالسجن على طبيب ناد إيطالي

Lebanon 24
10-07-2024 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1221157-638562133974500168.png
Doc-P-1221157-638562133974500168.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قضت محكمة الاستئناف في فلورنسا شمال إيطاليا أمس الثلاثاء بسجن الطبيب والمستشار الرياضي السابق لنادي فيورنتينا الإيطالي جورجيو غالانتي لمدة عام لتسببه في وفاة لاعب كرة القدم.

وفارق دافيدي أستوري، الحياة في شهر آذار عام 2018، عن عمر يناهز الـ31 عاما، بسبب سكتة قلبية تعرض لها.
Advertisement

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدير السابق للطب الرياضي في مستشفى كاريجي في فلورنسا، جورجيو غالانتي، اتهم بالقتل غير العمد، بسبب منح قائد نادي فيورنتينا السابق، النجم الراحل دافيدي أستوري، شهادة "الكفاءة المناسبة"، من أجل اللعب في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتوفي اللاعب بسبب اعتلال عضلة القلب البطيني، وهو مرض لم يتم تشخيصه.

وأكدت الصحيفة أن قرار محكمة الاستئناف جاء بعدما أكد تشريح الجثة وفاة قائد نادي فيورنتينيا ، بسبب "تباطؤ كبير في ضربات القلب حدث في الليلة بين السبت الثالث مارس والأحد الرابع مارس 2018"، إذ كان اللاعب موجودا في غرفة فردية بأحد الفنادق، حيث يقيم مع فريقه، استعدادا لخوض مواجهة ضد أودينيزي.

ولعب الراحل دافيدي أستوري مع عدد من أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم، خلال مسيرته، مثل كالياري (2008- 2014)، روما (2014- 2015) وفيورنتينا (2015-2018)، بالإضافة إلى خوضه 14 مواجهة مع منتخب إيطاليا، إذ شارك مع الأزوري في بطولة كأس القارات التي توج بلقبها بعد الفوز على منتخب أوروغواي عام 2013.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:37 | 2024-07-10
04:30 | 2024-07-10
03:47 | 2024-07-10
02:29 | 2024-07-10
23:22 | 2024-07-09
23:09 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24