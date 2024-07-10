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رياضة
بسبب وفاة أستوري.. الحكم بالسجن على طبيب ناد إيطالي
Lebanon 24
10-07-2024
|
05:59
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قضت محكمة الاستئناف في فلورنسا شمال إيطاليا أمس الثلاثاء بسجن الطبيب والمستشار الرياضي السابق لنادي فيورنتينا الإيطالي جورجيو غالانتي لمدة عام لتسببه في وفاة لاعب كرة القدم.
وفارق دافيدي أستوري، الحياة في شهر آذار عام 2018، عن عمر يناهز الـ31 عاما، بسبب سكتة قلبية تعرض لها.
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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المدير السابق للطب الرياضي في مستشفى كاريجي في فلورنسا، جورجيو غالانتي، اتهم بالقتل غير العمد، بسبب منح قائد نادي فيورنتينا السابق، النجم الراحل دافيدي أستوري، شهادة "الكفاءة المناسبة"، من أجل اللعب في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتوفي اللاعب بسبب اعتلال عضلة القلب البطيني، وهو مرض لم يتم تشخيصه.
وأكدت الصحيفة أن قرار محكمة الاستئناف جاء بعدما أكد تشريح الجثة وفاة قائد نادي فيورنتينيا ، بسبب "تباطؤ كبير في ضربات القلب حدث في الليلة بين السبت الثالث مارس والأحد الرابع مارس 2018"، إذ كان اللاعب موجودا في غرفة فردية بأحد الفنادق، حيث يقيم مع فريقه، استعدادا لخوض مواجهة ضد أودينيزي.
ولعب الراحل دافيدي أستوري مع عدد من أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم، خلال مسيرته، مثل كالياري (2008- 2014)، روما (2014- 2015) وفيورنتينا (2015-2018)، بالإضافة إلى خوضه 14 مواجهة مع منتخب إيطاليا، إذ شارك مع الأزوري في بطولة كأس القارات التي توج بلقبها بعد الفوز على منتخب أوروغواي عام 2013.
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