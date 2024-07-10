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رياضة

رسميا.. ريال مدريد يُعلن عن موعد تقديم مبابي

Lebanon 24
10-07-2024 | 12:04
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أعلن ريال مدريد الإسباني عن الموعد الذي سيتم فيه تقديم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب جديد مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.
وأوضح ريال مدريد أنّه سيقوم بتقديم مبابي رسمياً يوم الثلاثاء في السادس عشر من الشهر الجاري عند الساعة 12 ظهراً.
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وتدور الشكوك بشأن مشاركة مبابي في بداية الفترة الإعدادية مع ريال مدريد بسبب إصابة في الأنف تعرّض لها خلال بطولة أمم أوروبا 2024. (بي إن سبورتس)
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