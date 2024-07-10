رسميا.. ريال مدريد يُعلن عن موعد تقديم مبابي

أعلن ريال مدريد الإسباني عن الموعد الذي سيتم فيه تقديم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب جديد مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

Advertisement

وأوضح ريال مدريد أنّه سيقوم بتقديم مبابي رسمياً يوم الثلاثاء في السادس عشر من الشهر الجاري عند الساعة 12 ظهراً.وتدور الشكوك بشأن مشاركة مبابي في بداية الفترة الإعدادية مع ريال مدريد بسبب إصابة في الأنف تعرّض لها خلال بطولة أمم أوروبا 2024. (بي إن سبورتس)