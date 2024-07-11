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رياضة

آخر فرد من عائلة زيدان يُغادر "ريال مدريد"

Lebanon 24
11-07-2024 | 09:52
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أعلن نادي قرطبة الإسباني عن تعاقده مع الفرنسي ثيو زيدان نجل الأسطورة زين الدين زيدان، قادما من ريال مدريد كاستيا.

ويعد ثيو هو ابن الأسطورة زيدان لاعب ومدرب ريال مدريد السابق، كما أنه شقيق لوكا، إنزو وإلياز وهم ينشطون في كرة القدم أيضا.
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وبات ثيو آخر من غادر ريال مدريد من عائلة زيدان، وهي العائلة التي كان لديها على الأقل عضو واحد في النادي خلال آخر 23 عاما.

وأكد قرطبة التعاقد مع زيدان البالغ 22 عاما، بعقد يمتد لموسمين حتى نهاية موسم 2025-2026. (روسيا اليوم)
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