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رياضة

هل ستكون وجهة ديباي الجديدة الإتحاد السعودي؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 01:00
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كشف محمد عمار وكيل أعمال الفرنسي موسى ديابي جناح فريق أستون فيلا الإنكليزي، حقيقة وجود اهتمام من نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد بات قريبًا من التعاقد مع اللاعب الفرنسي في الميركاتو الصيفي الجاري، كما تم ربط النادي بالتعاقد أيضًا مع الجزائري حسام عوار لاعب روما الإيطالي.
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وردًا على سؤال بخصوص أنباء ارتباط اللاعب الفرنسي بالانتقال للاتحاد، قال محمد عمار:" نعم، هناك إمكانية لانتقال اللاعب إلى الاتحاد". (winwin)
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