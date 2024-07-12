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رياضة
كول بالمر يرفض تلبية طلب ملك بريطانيا في نهائي اليورو!
Lebanon 24
12-07-2024
|
03:00
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رفض كول بالمر، لاعب منتخب إنكلترا، أن يمنح ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، وعدًا بالراحة قبل مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي اليورو.
وكما الملك تشارلز الثالث، قد هنأ منتخب إنجلترا، بعد بلوغه نهائي اليورو عقب الفوز على هولندا (2-1) بفضل هدف قاتل في الدقيقة 90 سجله أولي واتكينز من صناعة زميله كول بالمر، لكنه طالبهم بعدم تأجيل الفوز إلى هذه الأوقات.
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وفي حديثه على قناة إنكلترا على منصة "يوتيوب"، علق كول بالمر: "الأمر يكون أفضل في اللحظة الأخيرة، على الرغم من ذلك. الفوز بهدف قاتل أو ركلات الترجيح أفضل بكثير من مجرد الفوز (2-0) أو شيء من هذا القبيل".
وأضاف: "بقدر ما أريد أن يحدث ذلك، الفوز (2-0)، فإن الفوز بركلات الترجيح أو الفوز في اللحظة الأخيرة هو الأفضل".
ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة على منصة "اكس" رسالة من ملك بريطانيا، طلب فيها من منتخب "الأسود الثلاثة" أن تشهد المباراة النهائية من اليورو "درجة أقل من الدراما"، قائلا: "إذا كان بإمكاني أن أشجعكم على تحقيق الفوز قبل الحاجة لأي أهداف عجيبة في اللحظة الأخيرة، أو دراما أخرى من ركلات الترجيح".
وأضاف: "أنا متأكد من أن الضغوط على ضربات قلب الأمة وضغط الدم ستخفف إلى حد كبير، حظ سعيد لإنكلترا". (goal.com)
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