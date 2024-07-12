ألكاراس يتخطى الروسي مدفيديف ويبلغ نهائي ويمبلدون للعام الثاني تواليا

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حجز الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب والمصنف ثالثا عالميا مكانه في نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف في نصف النهائي الجمعة.وجاء فوز اللاعب الإسباني الشاب (21 عاما) على منافسه الروسي (28 عاما) المصنف خامسا، بثلاث مجموعات لواحدة وبواقع 6-7 و6-3 و6-4 و6-4.وهذا هو الفوز الخامس لألكاراس في سبع مباريات جمعته مع مدفيديف.وكان ألكاراس قد فاز على مدفيديف بالذات في الدور نفسه العام الماضي في طريقه إلى إحراز لقبه الأول في ويمبلدون.وبلغ الإسباني رابع نهائي كبير في مسيرته الاحترافية والثاني تواليا بعد بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.وينتظر ألكاراس في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا والإيطالي لورنتسو موزيتي. (روسيا اليوم)