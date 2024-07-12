Advertisement

رياضة

ألكاراس يتخطى الروسي مدفيديف ويبلغ نهائي ويمبلدون للعام الثاني تواليا

Lebanon 24
12-07-2024 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1222036-638564130849981427.png
Doc-P-1222036-638564130849981427.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حجز الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب والمصنف ثالثا عالميا مكانه في نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف في نصف النهائي الجمعة.
وجاء فوز اللاعب الإسباني الشاب (21 عاما) على منافسه الروسي (28 عاما) المصنف خامسا، بثلاث مجموعات لواحدة وبواقع 6-7 و6-3 و6-4 و6-4.
Advertisement
وهذا هو الفوز الخامس لألكاراس في سبع مباريات جمعته مع مدفيديف.
وكان ألكاراس قد فاز على مدفيديف بالذات في الدور نفسه العام الماضي في طريقه إلى إحراز لقبه الأول في ويمبلدون.
وبلغ الإسباني رابع نهائي كبير في مسيرته الاحترافية والثاني تواليا بعد بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.
وينتظر ألكاراس في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا والإيطالي لورنتسو موزيتي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2024-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:07 | 2024-07-13
04:30 | 2024-07-13
04:00 | 2024-07-13
03:00 | 2024-07-13
01:00 | 2024-07-13
23:22 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24