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رياضة
قرار مُثير للجدل.. اللبناني أونداش يخسر أوّل مباراة له ضمن منافسات "ون"
Lebanon 24
13-07-2024
|
06:07
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تعرض اللبناني عبدالله أونداش للهزيمة الأولى خلال مشواره في سلسلة عروض بطولة "ون" الأسبوعية ONE Friday Fights 70 يوم الجمعة على يد التايلاندي شوكبريتشا بك ساينشاي.
وعلى الرغم من أداء أونداش المميّز على مدى الجولات القتالية الثلاث إلا أنّ اثنين من الحكام الثلاثة منحا الفوز للتايلاندي بقرار منقسم مثير للجدل.
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وركّز شوكبريتشا ضرباته في الجولة الافتتاحية على ساق أونداش اليسرى بهدف إيقاف تقدمه إلى الأمام قبل أن يجد اللبناني الثغرات بحلول منتصف الجولة، موجّهاً لكمات متنوّعة إلى رأس الخصم وجسده.
وخوفاً من الخسارة بالنقاط، حاول أونداش أن يحسم النزال في الجولة الثالثة والأخيرة وكاد أن يسقط التايلاندي المنهك بلكمة يسارية دائرية قوية إلا أنّ شوكبريتشا استخدم خبرته وذكائه كي يخفض من نسق القتال.
مع نهاية النزال، تعرض أونداش للهزيمة لأول مرة في "ون" بقرار الحكام المنقسم مع العلم إنه لم يقاتل ضمن فئة وزن القشة في المنظمة من قبل (52.1 كغ إلى 56.7 كغ). (بي إن سبورتس)
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