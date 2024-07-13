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رياضة
كرايتشيكوفا تهزم باوليني وتحرز لقب ويمبلدون
Lebanon 24
13-07-2024
|
23:00
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توجت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها السبت على الإيطالية جاسمين باوليني.
وحسمت كرايتشيكوفا، المصنفة 32 عالميا، المباراة أمام باوليني السابعة بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-2، 6-2، و6-4.
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وكانت هذه المواجهة الثانية بين اللاعبتين، بعد أولى عام 2018 في الدور الأول من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة حين فازت التشيكية بنتيجة 6-2 و6-1.
وهذا اللقب هو الثاني لكرايتشيكوفا في البطولات الأربع الكبرى بعد تتويجها ببطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2021.
في المقابل، خسرت باوليني ثاني نهائي كبير تواليا، بعد رولان غاروس 2024، حيث سقطت أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا بثلاث مجموعات دون رد.
(روسيا اليوم)
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