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رياضة
كم سينال كل لاعب إسباني في حال فوز منتخبهم بكأس أوروبا 2024؟
Lebanon 24
14-07-2024
|
08:50
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خصص الاتحاد الإسباني لكرة القدم مكافأة مالية ضخمة للاعبي المنتخب الأول حال فوزهم بلقب كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.
ويواجه المنتخب الإسباني نظيره الإنكليزي في نهائي "يورو 2024" مساء اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.
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وحقق منتخب "الاروخا" الفوز في جميع مبارياته الست في طريقه إلى النهائي، وحال تغلبه على إنكلترا سيضمن الحصول على الحد الأقصى للمكافأة المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في 28 مليون و250 ألف يورو.
وأكد اتحاد الكرة الإسباني قبل البطولة أن 30 بالمئة من المكافأة المالية ستذهب إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني بغض النظر عن نتيجة النهائي، على أن ترتفع النسبة إلى 40 بالمئة حال الفوز باللقب القاري للمرة الرابعة، بحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".
ومن المقرر أن يحصل اللاعبون الـ26 في قائمة إسبانيا حال التتويج باللقب على 11 مليون و300 ألف يورو، أي حوالي 400 ألف يورو لكل لاعب، بجانب نسبة أخرى سيتم صرفها لأعضاء الجهاز الفني. (روسيا اليوم)
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