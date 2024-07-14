"مانشستر يونايتد" يتعاقد مع زيركزي من بولونيا

Advertisement

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مع المهاجم الدولي الهولندي جوشو ا زيركزي، قادما من بولونيا الإيطالي.ووقع المهاجم الدولي الهولندي الذي أنهى الموسم الماضي هدافا لفريقه السابق بولونيا وساهم في تأهله لدوري أبطال أوروبا، على عقد يمتد حتى عام 2029 مع يونايتد.ودفع يونايتد حوالي 46 مليون دولار للحصول على خدمات صاحب الـ23 عاما.وبعد توقيعه على عقد انضمامه ليونايتد، قال زيركزي: "بعد محادثاتي مع إدارة النادي والمدير الفني، أعلم كم سيكون المستقبل حماسيا هنا، ولا يسعني الانتظار حتى أساهم في تحقيق النجاح لمانشستر يونايتد".وتابع: "عقليتي هي بذل كل ما في وسعي من أجل الفوز، وأنا مستعد لهذا التحدي الجديد في مسيرتي، وأريد أن أتوج بالمزيد من الألقاب".