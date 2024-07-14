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رياضة
"مانشستر يونايتد" يتعاقد مع زيركزي من بولونيا
Lebanon 24
14-07-2024
|
23:00
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تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم مع المهاجم الدولي الهولندي جوشو ا زيركزي، قادما من بولونيا الإيطالي.
ووقع المهاجم الدولي الهولندي الذي أنهى الموسم الماضي هدافا لفريقه السابق بولونيا وساهم في تأهله لدوري أبطال أوروبا، على عقد يمتد حتى عام 2029 مع يونايتد.
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ودفع يونايتد حوالي 46 مليون دولار للحصول على خدمات صاحب الـ23 عاما.
وبعد توقيعه على عقد انضمامه ليونايتد، قال زيركزي: "بعد محادثاتي مع إدارة النادي والمدير الفني، أعلم كم سيكون المستقبل حماسيا هنا، ولا يسعني الانتظار حتى أساهم في تحقيق النجاح لمانشستر يونايتد".
وتابع: "عقليتي هي بذل كل ما في وسعي من أجل الفوز، وأنا مستعد لهذا التحدي الجديد في مسيرتي، وأريد أن أتوج بالمزيد من الألقاب".
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