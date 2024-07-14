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رياضة
بالصور.. حفل ختام بطولة أمم أوروبا 2024
Lebanon 24
14-07-2024
|
15:29
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انطلقت مساء اليوم الاحد، المباراة النهائية ليورو 2024 بين إنكلترا وإسبانيا في الملعب الأولمبي في برلين.
ونجح المنتخب الإسباني في الوصول إلى نهائي كأس أمم أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي في مباراة نصف النهائي بنتيجة بهدفين مقابل هدف.
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وتأهل منتخب إنكلترا إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه على نظيره منتخب هولندا، بهدفين مقابل هدف.
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