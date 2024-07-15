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رياضة

بعد مسيرة استمرت 14 عاما.. مولر يعلن اعتزاله الدولي

Lebanon 24
15-07-2024 | 15:00
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أعلن الألماني توماس مولر، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم في البرازيل 2014، الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي، مع إسدال الستار على منافسات "يورو 2024".
وقال لاعب فريق بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "كنت دائمًا فخورًا بتمثيل بلدي، لقد احتفلنا وأحيانا ذرفنا الدموع معا".
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وتابع: "عندما أتيحت لي فرصة الظهور لأول مرة وعلى المستوى الدولي منذ أكثر من 14 عاما لم أكن أحلم بكل هذا".
وأضاف: “أود أن أشكر جميع المشجعين وزملائي في فريق ألمانيا على دعمهم على مر السنين، خذوا معكم حماس وبهجة بطولة أوروبا هذا العام".
وشارك مولر (34 عاما) لأول مرة مع المنتخب الألماني في 3 مارس 2010 في مباراة خسرها المنتخب الألماني 1-0 أمام الأرجنتين.
وشارك مهاجم "المانشافت" في أربع بطولات كأس عالم وأربع بطولات أوروبية مع المنتخب الألماني.
(الأناضول)
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