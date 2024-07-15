الدوحة تجهّز سلة الأخضر لكأس آسيا "3x3"

Advertisement

تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة «3x3» تحت 23 عاماً، إلى قطر؛ استكمالاً للمعسكر الإعدادي، بعد أن اختتم المعسكر الداخلي الذي أُقيم في الدمام من 6 إلى 15 تموز الحالي؛ استعداداً لخوض بطولة الأمم «التصفيات الآسيوية»، المقرر إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 22 إلى 28 تموز.وتُعد هذه المرة الثانية، التي يشارك فيها المنتخب السعودي «3x3» في بطولة الأمم، بعد مشاركته العام الماضي في قطر وتحقيق المركز الثالث للرجال والسيدات، باعتبارها إحدى البطولات الكبرى للاتحاد الدولي لكرة السلة وأعلاها تصنيفاً. (الشرق الأوسط)