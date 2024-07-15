28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
الدوحة تجهّز سلة الأخضر لكأس آسيا "3x3"
Lebanon 24
15-07-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تغادر بعثة المنتخب السعودي لكرة السلة «3x3» تحت 23 عاماً، إلى قطر؛ استكمالاً للمعسكر الإعدادي، بعد أن اختتم المعسكر الداخلي الذي أُقيم في الدمام من 6 إلى 15 تموز الحالي؛ استعداداً لخوض بطولة الأمم «التصفيات الآسيوية»، المقرر إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 22 إلى 28 تموز.
Advertisement
وتُعد هذه المرة الثانية، التي يشارك فيها المنتخب السعودي «3x3» في بطولة الأمم، بعد مشاركته العام الماضي في قطر وتحقيق المركز الثالث للرجال والسيدات، باعتبارها إحدى البطولات الكبرى للاتحاد الدولي لكرة السلة وأعلاها تصنيفاً. (الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
Lebanon 24
كُشفت هويته.. من هو المستهدف بـ"قصف سيارة" عند حدود لبنان وسوريا؟
12:07 | 2024-07-15
15/07/2024 12:07:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
Lebanon 24
"ما بدها تستحي على حالها؟".. شاهد هبه نور تثير الجدل بفيديو جديد بعد فضيحتها بالسيارة!
09:16 | 2024-07-15
15/07/2024 09:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
Lebanon 24
هل ألقت إسرائيل قنبلة فوق مرفأ بيروت؟ مسؤولٌ يكشف!
05:31 | 2024-07-15
15/07/2024 05:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
Lebanon 24
نشرت صورتها بالمايوه: الكشف عن بطلة مسلسل "ايزيل" المعرب.. هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك باسل خياط
04:43 | 2024-07-15
15/07/2024 04:43:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أشقر ووسيم.. شقيق الإعلامية كارلا حداد يلفت الأنظار تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
أشقر ووسيم.. شقيق الإعلامية كارلا حداد يلفت الأنظار تعرفوا إليه (صور)
04:00 | 2024-07-15
15/07/2024 04:00:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:18 | 2024-07-16
صديقة لامين يامال تخطف الأضواء.. من هي؟
18:48 | 2024-07-15
اعتقال رئيس الاتحاد الكولومبي لكرة القدم وابنه بعد نهائي كوبا أميركا
15:00 | 2024-07-15
بعد مسيرة استمرت 14 عاما.. مولر يعلن اعتزاله الدولي
12:27 | 2024-07-15
حارس إسبانيا يخضع لجراحة عاجلة
10:40 | 2024-07-15
هل يحرم الدوري السعودي أندية أوروبا من جواهر اليورو؟
09:12 | 2024-07-15
الظهور الأخير.. هكذا ودّع دي ماريا الأرجنتين (فيديو)
فيديو
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
Lebanon 24
ترامب ينجو من الإغتيال.. تفاصيل كاملة للحادثة!
23:12 | 2024-07-13
16/07/2024 08:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
Lebanon 24
وجبات الشاورما فضحته.. أغرب محاولة تهريب في مطار عربي (فيديو)
02:31 | 2024-07-13
16/07/2024 08:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
16/07/2024 08:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24