Advertisement

رياضة

صديقة لامين يامال تخطف الأضواء.. من هي؟

Lebanon 24
16-07-2024 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1223079-638567114768343295.jpg
Doc-P-1223079-638567114768343295.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد يوم واحد من عيد ميلاده السابع عشر، فاز لامين يامال بكأس أوروبا 2024 في برلين، بعدما صنع الإسباني هدف إسبانيا الأول، وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في البطولة، عقب فوز منتخب بلاده 2-1 على إنكلترا، يوم الأحد.
Advertisement
 
وبعد وقت قصير من تكريم لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب والميدالية الذهبية، قام بالتقاط صور مع صديقته، بجانب والديه وشقيقه.

خطفت أليكس باديلا الأنظار بعد ظهورها لأول مرة بجانب يامال، ولم تتمكن الشابة من إخفاء فرحتها واحتفلت مع صديقها بانتصار إسبانيا.
وأوضحت التقارير الإعلامية أنه لا يعرف الكثير عن صديقة يامال، ويقال إنها حضرت جميع مباريات إسبانيا في البطولة الأوروبية، قبل أن تظهر في الاحتفالات وهي مرتدية قميص إسبانيا بالرقم 19.

وبحسب "بيلد" الألمانية، فإن باديلا طالبة مثل يامال ومقيمة في برشلونة، وتملك أكثر من 140 ألف متابع على "تيك توك"، ويتابعان بعضهما بعضا على "إنستغرام"، كما يتابع والد يامال باديلا أيضا.
وذكرت "بيلد": في الوقت الراهن، لا تزال التفاصيل حول هويتها غير معروفة، ولكن ما تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح أنها مرتبطة بلامين يامال.

أما صحيفة "اي بي سي" الإسبانية، فذكرت أن يامال غامض جدا بشأن حياته الخاصة، لكنه كشف عن رغبته في الزواج مبكرا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-07-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2024-07-16
01:37 | 2024-07-16
23:00 | 2024-07-15
18:48 | 2024-07-15
15:00 | 2024-07-15
12:27 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24