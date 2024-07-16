صديقة لامين يامال تخطف الأضواء.. من هي؟

بعد يوم واحد من عيد ميلاده السابع عشر، فاز لامين يامال بكأس أوروبا 2024 في برلين، بعدما صنع الإسباني هدف إسبانيا الأول، وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في البطولة، عقب فوز منتخب بلاده 2-1 على إنكلترا، يوم الأحد.

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وبعد وقت قصير من تكريم لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب والميدالية الذهبية، قام بالتقاط صور مع صديقته، بجانب والديه وشقيقه.



خطفت أليكس باديلا الأنظار بعد ظهورها لأول مرة بجانب يامال، ولم تتمكن الشابة من إخفاء فرحتها واحتفلت مع صديقها بانتصار إسبانيا.

وأوضحت التقارير الإعلامية أنه لا يعرف الكثير عن صديقة يامال، ويقال إنها حضرت جميع مباريات إسبانيا في البطولة الأوروبية، قبل أن تظهر في الاحتفالات وهي مرتدية قميص إسبانيا بالرقم 19.



وبحسب "بيلد" الألمانية، فإن باديلا طالبة مثل يامال ومقيمة في برشلونة، وتملك أكثر من 140 ألف متابع على "تيك توك"، ويتابعان بعضهما بعضا على "إنستغرام"، كما يتابع والد يامال باديلا أيضا.

وذكرت "بيلد": في الوقت الراهن، لا تزال التفاصيل حول هويتها غير معروفة، ولكن ما تنشره على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح أنها مرتبطة بلامين يامال.



أما صحيفة "اي بي سي" الإسبانية، فذكرت أن يامال غامض جدا بشأن حياته الخاصة، لكنه كشف عن رغبته في الزواج مبكرا.