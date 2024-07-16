إحصائيات تؤكد.. رونالدو اللاعب الأسوأ في "يورو 2024"

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ذكرت شبكة "WhoScored" العالمية لإحصاءات كرة القدم، أن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو هو المهاجم الأسوأ من بين كل مهاجمي بطولة أمم أوروبا 2024 من خلال مؤشر واحد.وانتهى مشوار منتخب البرتغال في بطولة يورو 2024، بخسارته أمام فرنسا بركلات الترجيح في الدور ربع النهائي.وظهر "الدون" بأقل مستوياته منذ بداية يورو 2024، إذ فشل في هز الشباك لأول مرة في مسيرته عن إحدى البطولات الكبرى.وشارك رونالدو في جميع مباريات منتخب بلاده الخمس، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف، رغم تسديده 23 محاولة على المرمى، وأضاع ركلة جزاء حاسمة أمام سلوفينيا في الأشواط الإضافية، واكتفى بصناعة هدف وحيد ضد تركيا في دور المجموعات، ما يعكس مدى ضعف إنهاء رونالدو أمام المرمى، حيث افتقد السمة التي لطالما ميزته لسنوات عديدة.كما ضمت المراكز الخمسة الأخيرة الألماني كاي هافرتز، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والفرنسي كيليان مبابي، والهولندي ممفيس ديباي.يذكر أن لقب كأس أمم أوروبا "يورو2024" عاد لمصلحة منتخب إسبانيا بعد الفوز على حساب نظيره إنجلترا في المباراة النهائية للبطولة القارية، بنتيجة 2-1 في برلين.