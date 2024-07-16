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رياضة

بيتزي مدرباً للمنتخب الكويتي

Lebanon 24
16-07-2024 | 16:54
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أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعاقده مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لتولي قيادة المنتخب قبل انطلاقة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وجاء التعاقد مع بيتزي بسبب خبرته الواسعة بكرة القدم الآسيوية والخليجية، حيث تولى من قبل تدريب المنتخب السعودي والبحريني خلال الفترة الماضية، ونادي الوصل الإماراتي واحرازه لقب كوبا أمريكا 2016 مع منتخب تشيلي.
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 وسيقود بيتزي المنتخب الكويتي في الاستحقاقات المقبلة وأبرزها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وخليجي 26 المقرر في الكويت نهاية العام الحالي. (بي إن سبورتس)
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