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رياضة
بعد اصابته في نهائي "كوبا اميركا".. إنتر ميامي يعلن فتره غياب ميسي
Lebanon 24
17-07-2024
|
01:57
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يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراتين المقبلتين لفريقه إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم بعد إصابته في كاحله الأيمن خلال فوز بلاده بنهائي كوبا أميركا، الأحد، وفقاً لما أعلن مدربه خيراردو "تاتا" مارتينو.
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وأصيب نجم برشلونة الإسباني السابق (37 عاما) في الدقيقة 64 في نهائي المسابقة القارية التي اقيمت في الولايات المتحدة وانتهت باحتفاظ منتخب "التانغو" بلقبه بفوزه على كولومبيا 1-0 بعد التمديد.
وخرج ميسي من ملعب "هارد روك ستاديوم" في ميامي ليجلس على مقاعد البدلاء حيث أجهش في البكاء، في حين أظهرت الكاميرات تورماً كبيراً في كاحله.
ومن المقرر أن يغيب ميسي عن مباراتي إنتر ميامي على أرضه، الأربعاء، ضد تورنتو اف سي والسبت ضد شيكاغو فاير.
وقال مارتينو: "ستكون هناك المزيد من الفحوصات لتحديد مدى خطورة الوضع. يجب عليه إجراء المزيد من الفحوصات وانتظار النتائج".
من ناحيته، عبّر ميسي في منشور على موقع إنستغرام، عن شكره لرسائل القلق والدعم التي تلقاها بعد مباراة الأحد.
وكتب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات: "أريد أن أشكر الجميع على الرسائل والتحيات. أنا بخير، وآمل في أن أتمكن قريباً من العودة إلى الملعب مرة أخرى والاستمتاع بما أحب القيام به أكثر".
ويحتل إنتر ميامي مع 14 فوزاً و5 تعادلات و4 هزائم من 23 مباراة المركز الثاني في المنطقة الشرقية من الدوري برصيد 47 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن المتصدر سينسيناتي الذي تغلب على ميامي 6-1 في السادس من الشهر الحالي.
وسيستهل إنتر ميامي حملة الدفاع عن لقبه في كأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية الأسبوع المقبل.
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