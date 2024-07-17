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رياضة

فيفا يحقّق في "عنصرية" لاعبي الأرجنتين تجاه الفرنسيين

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:59
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قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فتح تحقيق بحق لاعبي الأرجنتين بسبب عنصريتهم تجاه لاعبي فرنسا خلال احتفالهم بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم الأحد على حساب كولومبيا وفق ما أفاد الأربعاء.
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ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان نادي تشلسي الإنجليزي عن "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه إنسو فرنانديس.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "فيفا على علم بمقطع فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ويجري التحقيق في الحادث. يدين فيفا بشدة أي شكل من أشكال التمييز من قبل أي شخص إن كانوا لاعبين، مشجعين أو مسؤولين".

كما قرّر تشلسي فتح "إجراء تأديبي" بحق لاعب وسطه الأرجنتيني فرنانديس بسبب مشاركته في الهتافات العنصرية بحق لاعبي منتخب فرنسا خلال الاحتفال بإحراز لقب بطولة كوبا أميركا.

وقال تشلسي في بيان "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا وسنستخدمه لرفع مستوى الوعي. اتخذ النادي إجراءً تأديبياً داخلياً".

وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة الثلاثاء أنه يعتزم تقديم شكوى إلى نظيره الدولي (فيفا) بشأن هتافات عنصرية من بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني خلال احتفالاتهم بلقب كوبا أميركا 2024. (بي إن سبورتس)

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