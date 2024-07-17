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رياضة

ما زالت للقصة فصول.. هذا مصير مودريتش مع ريال مدريد

Lebanon 24
17-07-2024 | 10:19
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أعلن نادي ريال مدريد رسميا، اليوم الأربعاء، تجديد عقد لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، لمدة موسم جديد، حتى صيف 2025.

وانتهى تعاقد مودريتش مع الريال، في حزيران الماضي، قبل التوصل لاتفاق بشأن توقيع عقدٍ جديد.
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وقال الريال في بيان عبر موقعه الرسمي: "اتفق نادي ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد قائدنا، الذي سيظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 حزيران 2025". (كووورة)
 
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