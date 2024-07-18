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رياضة

فضيحة جديدة تهزّ هذا المنتخب.. لاعب اعتقل بجريمة اعتداء جنسي!

Lebanon 24
18-07-2024 | 02:00
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اعتقل لاعب وسط المنتخب الياباني كايشو سانو لاتهامه في قضية اعتداء جنسي، بعد أشهر قليلة من اتهام زميله جونيا إيتو للسبب نفسه.

واستبعد جونيا إيتو من منتخب اليابان خلال إقامة كأس آسيا الأخيرة في قطر بعدما اتهم بالاعتداء الجنسي.
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واعتقل سانو 23 عاما، إلى جانب رجلين آخرين لشبهة ارتباطهم بجريمة اعتداء جنسي على امرأة في الثلاثينات من عمرها في أحد فنادق العاصمة طوكيو، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وأضافت الهيئة أن الضحية تواصلت مع الشرطة بعد الحادثة ليتم اعتقال الرجال الثلاثة بالقرب من الفندق.

ووقع سانو مؤخرا مع نادي ماينز الألماني وكان ضمن قائمة بلاده في كأس آسيا الأخيرة التي شهدت إبعاد لاعب نادي ريمس الفرنسي، إيتو، من البطولة بعدما أكدت الشرطة قبول بلاغ من فتاتين يتهمان الجناح الأيمن بالاعتداء عليهما جنسيا في أكتوبر بمدينة أوساكا عقب نهاية مباراة اليابان والبيرو الودية. (العربية)
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