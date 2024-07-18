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رياضة

ستراسبورغ ينفصل عن مدربه

Lebanon 24
18-07-2024 | 16:30
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أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي اليوم الخميس أنه اتفق مع مدربه باتريك فييرا على الانفصال قبل انطلاق موسم 2024-2025.
وتم تعيين فييرا مدربا للفريق في تموز من العام الماضي بعقد مدته ثلاث سنوات بعد أن ترك الدولي الفرنسي السابق منصبه في كريستال بالاس.
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واحتل ستراسبورغ المركز 13 في الدوري في موسمه الأول لكن النادي شكر فييرا على تطوير وجلب المواهب الشابة في موسم انتقالي.

وقال مارك كيلير رئيس النادي في بيان "نود أن نعرب عن امتناننا وشكرنا لباتريك على العمل الذي أنجزه خلال هذه المرحلة الأولى من المشروع ونتمنى له المزيد من النجاح في المستقبل. سيكون موضع ترحيب دائما في النادي". (بي إن سبورتس)
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