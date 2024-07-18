ستراسبورغ ينفصل عن مدربه

أعلن نادي ستراسبورغ الفرنسي اليوم الخميس أنه اتفق مع مدربه باتريك فييرا على الانفصال قبل انطلاق موسم 2024-2025.

Advertisement

وتم تعيين فييرا مدربا للفريق في تموز من العام الماضي بعقد مدته ثلاث سنوات بعد أن ترك الدولي الفرنسي السابق منصبه في كريستال بالاس.واحتل ستراسبورغ المركز 13 في الدوري في موسمه الأول لكن النادي شكر فييرا على تطوير وجلب المواهب الشابة في موسم انتقالي.وقال مارك كيلير رئيس النادي في بيان "نود أن نعرب عن امتناننا وشكرنا لباتريك على العمل الذي أنجزه خلال هذه المرحلة الأولى من المشروع ونتمنى له المزيد من النجاح في المستقبل. سيكون موضع ترحيب دائما في النادي". (بي إن سبورتس)