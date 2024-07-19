Advertisement

رياضة

طلب عاجل من وكيل أعمال يامال إلى برشلونة

Lebanon 24
19-07-2024 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1224337-638570041945605789.jpg
Doc-P-1224337-638570041945605789.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب لامين جمال بطلب إلى إدارة برشلونة بعد تألق اللاعب الشاب خلال منافسات يورو 2024.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن مينديز يسعى إلى تعديل راتب اللاعب البالغ 17 عاما، بشكل عاجل.
Advertisement

وأضافت: "برشلونة لديه اتفاق لتمديد عقد يامال حتى 2030، والعقد الحالي سينتهي رسميا في 2026، لكنه سيمدد تلقائيا عند انتهاء صلاحيته، لكن مينديز يريد زيادة راتب اللاعب في الوقت الحالي".

وأشار التقرير إلى أن رئيس برشلونة خوان لابورتا، سعيد للغاية بتألق يامال، ورغم المشاكل الاقتصادية للنادي، يعتزم إجراء التعديل المطلوب بما يرضي كافة الأطراف. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
10:21 | 2024-07-19
08:39 | 2024-07-19
08:02 | 2024-07-19
07:04 | 2024-07-19
05:30 | 2024-07-19
04:41 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24