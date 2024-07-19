طلب عاجل من وكيل أعمال يامال إلى برشلونة

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تقدم خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب لامين جمال بطلب إلى إدارة برشلونة بعد تألق اللاعب الشاب خلال منافسات يورو 2024.وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن مينديز يسعى إلى تعديل راتب اللاعب البالغ 17 عاما، بشكل عاجل.وأضافت: "برشلونة لديه اتفاق لتمديد عقد يامال حتى 2030، والعقد الحالي سينتهي رسميا في 2026، لكنه سيمدد تلقائيا عند انتهاء صلاحيته، لكن مينديز يريد زيادة راتب اللاعب في الوقت الحالي".وأشار التقرير إلى أن رئيس برشلونة خوان لابورتا، سعيد للغاية بتألق يامال، ورغم المشاكل الاقتصادية للنادي، يعتزم إجراء التعديل المطلوب بما يرضي كافة الأطراف. (روسيا اليوم)