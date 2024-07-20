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رياضة
هذه أفضل 10 أهداف في يورو 2024.. من حصد المركز الأول؟
Lebanon 24
20-07-2024
|
14:12
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كشف الحساب الرسمي لبطولة أمم أوروبا يورو 2024، عن أفضل هدف من اختيار المشجعين في البطولة التي احتضنتها ألمانيا وحسمها المنتخب الإسباني بعد الفوز على إنكلترا في المباراة النهائية (2-1).
ونشر حساب يورو 2024 على منصة إكس، مقطع فيديو لأفضل 10 أهداف في البطولة وفق اختيارات المشجعين، وجاء على رأسها هدف نجم تركيا ميرت مولدر في شباك جورجيا بدور المجموعات.
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وحصل هدف لامين يامال لصالح إسبانيا في شباك فرنسا بنصف النهائي على المركز الثاني، متفوقًا على هدف التركي أردا جولر في شباك جورجيا، والذي جاء ثالثًا.
أما هدف نجم إنكلترا جود بيلينغهام في شباك سلوفاكيا بربع النهائي، حصل على المركز الرابع في القائمة، بينما احتل هدف شاكيري مع سويسرا في شباك اسكتلندا بدور المجموعات المركز الخامس.
وجاء هدف نيكولاي ستانسيو لصالح رومانيا في شباك أوكرانيا بدور المجموعات على الترتيب السادس، متفوقًا على هدف أولي واتكينز لصالح إنكلترا في مرمى هولندا بنصف النهائي.
وحصد هدف نجم إيطاليا ماتيا زاكايني في شباك كرواتيا بدور المجموعات المركز الثامن، متفوقًا على هدف الهولندي تشافي سيمونز أمام إنجلترا بنصف النهائي، بينما جاء في المرتبة العاشرة هدف فابيان رويز لصالح إسبانيا في مرمى كرواتيا بدور المجموعات. (جول)
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