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رياضة

الشباب السعودي يعلن رحيل راكيتيتش

Lebanon 24
21-07-2024 | 06:30
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أعلن نادي الشباب المنافس في الدوري السعودي للمحترفين في بيان رسمي رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش عن صفوفه.
وقال النادي في بيانه: "اتفقت إدارة النادي مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة".
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ويبلغ راكيتيتش من العمر 36 عاماً وشارك في 8 مباريات فقط بقميص الشباب سجل خلالها هدفاً وحيداً. (بي إن سبورتس)
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