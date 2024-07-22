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رياضة

الدوري الإنكليزي يكشف عن كرته الجديدة للموسم المقبل

Lebanon 24
22-07-2024 | 07:25
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أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" رسميا عن الكرة الجديدة لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025 من المسابقة المحلية.

وذكرت رابطة "البريميرليغ" أنّ كرة الموسم الجديد من المسابقة المحلية، من الرسومات الأكثر شهرة من الإصدارات السابقة لكرة الدوري الإنكليزي الممتاز. (روسيا اليوم)
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