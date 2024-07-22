"مانشستر سيتي" بدأ البحث عن خليفة دي بروين

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يخطط نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لما بعد رحيل نجمه البلجيكي الدولي كيفين دي بروين، حيث وضع عينيه على بديله المحتمل.وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن "مان سيتي" يرى في نجم كريستال بالاس والمنتخب الإنكليزي إيبيريتشي إيزي، خليفة لدي بروين، الذي يقترب من الرحيل إلى اتحاد جدة السعودي.وأضافت الصحيفة أن إدارة "السيتي" تدرس التقدم بعرض ضخم تبلغ قيمته 68 مليون جنيه إسترليني لضم إيزي.ويجيد إيزي البالغ من العمر 26 عاما، اللعب في خط الوسط، كما يمكنه القيام بدور هجومي كبير، بفضل قدراته المميزة في المراوغة.ويرتبط إيزي بعقد مع كريستال بالاس يمتد حتى صيف 2027، مع شرط جزائي بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، وسيكون رحيله بمثابة ضربة كبرى للنادي اللندني، الذي فرط هذا الصيف في جناحه الفرنسي مايكل أوليسيه لصالح بايرن ميونخ. (روسيا اليوم)