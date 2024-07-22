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رياضة
برشلونة يعلن خضوع مدافعه أراوخو لعملية جراحية
Lebanon 24
22-07-2024
|
16:09
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أعلن نادي برشلونة أن مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم، للتخلص من إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده في "كوبا أميركا 2024".
وقال برشلونة في بيان عبر حسابه في منصة "إكس": "خضع رونالد أراوخو، لاعب الفريق الأول، لعملية جراحية ناجحة، عقب إصابته في وتر الركبة الأيمن".
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ولم يحدد النادي الكتالوني موعدا زمنيا لعودة مدافعه الأوروغوياني إلى الملاعب حيث اكتفى بالقول "عودة أراوخو للمباريات سيحدد بناء على وتيرة تعافيه من الإصابة".
وكان أراوخو تعرض للإصابة خلال مباراة أوروغواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أميركا 2024، والتي فاز بها منتخب بلاده بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. (روسيا اليوم)
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