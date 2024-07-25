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رياضة

صافرات وأعلام فلسطين خلال مشاركة اسرائيل في الأولمبياد

Lebanon 24
25-07-2024 | 06:31
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شهد الأربعاء أول ظهور إسرائيلي في دورة الألعاب الاولمبية في منافسات كرة القدم، وسط قلق كبير من السلطات الفرنسية والمنظمين. 

وعلى استاد حديقة الأمراء في باريس، واجه منتخب إسرائيل الأولمبي، نظيره المالي، وسط عاصفة من صافرات الاستهجان.
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وانطلقت الصافرات بكثافة، خلال عزف النشيد الوطني لإسرائيل، كما ارتفعت أعداد من الأعلام الفلسطينية في المدرجات.

ولكن وفقا لوكالة رويترز، فان السلطات الفرنسية كانت سعيدة، بعد مرور المباراة دون أعمال شغب أو تهديدات أمنية حقيقية.

ووفقا لغارديان، وصل المنتخب الإسرائيلي قبل ساعة و45 دقيقة كاملة، إلى ملعب اللقاء، تجنبا للشغب، كما رافق حافلة المنتخب 20 دراجة نارية تابعة للسلطات الفرنسية، بالإضافة إلى 24 عنصرا إضافيا من الشرطة.

واصطف نحو 1000 ضابط شرطة فرنسي وعشرات الجنود من مكافحة الإرهاب في الشوارع قبل وبعد مباراة المساء.

يذكر أن المنتخب الإسرائيلي تعادل في اللقاء أمام مالي بنتيجة 1-1، وسيواجه منتخب باراغواي على نفس الملعب، مساء السبت المقبل.
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