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رياضة

فضيحة في أولمبياد باريس.. تجسس على فريق للسيدات عبر طائرة مسيّرة!

Lebanon 24
25-07-2024 | 09:45
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أوقفت السلطات الفرنسية أحد أعضاء المنتخب الكندي للسيدات بكرة القدم بعد ضبطه يستخدم طائرة مسيّرة لمراقبة تمارين منتخب السيدات النيوزيلندي قبل مباراتهما في أولمبياد باريس.

جاء ذلك بحسب بيان للجنة الأولمبية النيوزيلندية التي ذكرت أن طاقم الفريق أبلغ الشرطة بالحادثة، وتم اعتقال مشغل المسيّرة وخضع للاستجواب.
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بدورها اعتذرت اللجنة الأولمبية الكندية بالقول: "نقدم خالص اعتذاراتنا إلى نيوزيلندا وجميع اللاعبات المعنيات واللجنة الأولمبية النيوزيلندية". (روسيا اليوم)

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