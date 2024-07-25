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رياضة

مزراوي.. إلى أين؟

Lebanon 24
25-07-2024 | 15:30
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حسم نادي بايرن ميونخ، وجهة لاعبه المغربي نصير مزراوي ظهير أيمن الفريق البافاري.

وأكد مراسل شبكة "سكاي" الألمانية أن إدارة النادي البافاري توصلت لاتفاق مع وست هام يونايتد بشأن مزراوي.

وكشف أن النادي اللندني سيضم اللاعب المغربي الدولي مقابل 15.5 مليون يورو إضافة إلى 4 ملايين يورو حوافز مالية. (كووورة)
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