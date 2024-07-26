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رياضة

بعد 11 عامًا من الاعتزال.. لاعب يفجر مفاجأة ويعلن عودته فمن هو؟

Lebanon 24
26-07-2024 | 00:12
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أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن رغبته في العودة إلى ممارسة كرة القدم مرة أخرى، بعد 11 عاما من الاعتزال.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أفكر في العودة إلى ممارسة كرة القدم، لأن رحلتي لم تكتمل، "أنا هرجع تاني" وأراهن أنني لو عدت في الدوري سأسجل 10 أهداف".
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وأضاف: "سألتحق بأحد أندية الدوري المصري الموسم المقبل، وسأخوض فترة إعداد وأنا جاهز بنسبة 60%".

وتابع: أنا لم أعتزال كرة القدم، ولكن حصلت على فترة راحة لمدة 10 سنوات، والتي استفدت منها في الحصول على خبرات كبيرة بمجالات المختلفة.

وأضاف: أتدرب في الفترة الحالية مرتين أو ثلاثة كل أسبوع، وأعمل بقوة للتواجد مع أحد الأندية في الدوري المصري الموسم المقبل بنسبة كبيرة".

واختتم ميدو تصريحاته بأنه يتدرب مع فريق الشباب في نادي الزمالك بالوقت الحالي، موجها الشكر إلى بدر حامد الذي سمح له بالمشاركة في التدريبات. (روسيا اليوم)
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