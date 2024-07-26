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رياضة
هل تُفسد الأمطار حفل إفتتاح "أولمبياد 2024"؟
Lebanon 24
26-07-2024
|
05:26
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، هطول أمطار غزيرة على باريس خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس اليوم الجمعة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن سماء باريس ستكون ملبدة بالغيوم في منتصف النهار، مع توقع سقوط أمطار خفيفة في الصباح، ومن المتوقع أن يتحسن الطقس في فترة ما بعد الظهر، لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من احتمال هطول أمطار غزيرة على منطقة باريس في المساء، عندما يقام حفل افتتاح الأولمبياد.
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وقال خبير الأرصاد الجوية باتريك مارلييه: "نتوقع هطول ما يصل إلى 25-30 ملم. وعلى سبيل المقارنة، فإن هذا يعادل 15 يوما من هطول الأمطار في ساعات قليلة فقط. (روسيا اليوم)
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