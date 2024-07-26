مُغتصب أطفال يشارك في أولمبياد باريس.. من هو وما هي قصته؟

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بشكل مفاجئ، سمحت اللجنة الأولمبية لمغتصب أطفال مدان بالمنافسة في أولمبياد باريس 2024.وأثارت مشاركة لاعب الكرة الطائرة الشاطئية، الهولندي ستيفن فان دي فيلدي الجدل، قبل انطلاق أولمبياد "باريس 2024"، بحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية.وأدين ستيفن فان دي فيلدي باغتصاب فتاة بريطانية تبلغ 12 عاما في عام 2016، وحذرت منظمات حقوقية من أن السماح بمشاركته في أولمبياد باريس يعد رسالة خطيرة إلى المغتصبين ويتسبب في "أضرار جانبية" لضحايا الاعتداء الجنسي.وحكم على فان دي فيلدي، الذي يبلغ 29 عاما، بالسجن لمدة 4 سنوات في عام 2016 بعد إقراره بالذنب في اغتصاب الفتاة البريطانية.وسافر فان دي فيلدي إلى إنكلترا لمقابلة هذه الفتاة في عام 2014 وهو على علم تام بعمرها، بعد أن تعرف عليها عبر موقع "فيسبوك".وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا في مقابلة أجرتها مع شبكة CNN، عشية حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، أن مشاركة فان دي فيلدي في الألعاب الأولمبية، جاءت بعد أن قضى وقتا في السجن، وقدم عددا من الأعذار والعلاجات.وذكرت أن قرار اختيار الرياضي تتخذه اللجنة الأولمبية الوطنية، وليست مسؤولية الدولة الفرنسية. (روسيا اليوم)