إشعال مرجل أولمبياد باريس.. سيظل مضيئا حتى انتهاء المنافسات (فيديو)

قامت الفرنسية ماري-جوزيه بيريك الحائزة على ثلاث ذهبيات أولمبية ومواطنها تيدي رينير بإشعال المرجل الأولمبي أمس الجمعة خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، حيث سيظل مشتعلا أثناء المنافسات.



وفازت بيريك (56 عاما) بثلاث ذهبيات في نسختين أولمبيتين في ألعاب القوى.



أما رينير، الذي ينافس في باريس، فقد فاز بذهبيتين في فردي الجودو وذهبية واحدة في منافسات الفرق.



وتسلم بيريك ورينير الشعلة بعدما حملها عدد من نجوم الرياضة بينهم أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان والإسباني رافائيل نادال الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة والأميركية سيرينا وليامز الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وأسطورة الجمباز الرومانية ناديا كومانتشي.

Marie-José Pérec & Teddy Riner 🇫🇷 lighting the Olympic cauldron for the Paris 2024 Olympics!#Paris2024 #Olympicspic.twitter.com/AUXKBIBunJ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) July 26, 2024 Advertisement

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "افتتاح" دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس أمس الجمعة، خلال حفل افتتاح رائع غير مسبوق على نهر السين.(سكاي نيوز)



