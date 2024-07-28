بعد استبعادها من الأولمبياد.. فتح تحقيق مع ملاكمة مصرية

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قرر الاتحاد المصري للملاكمة، فتح تحقيق على خلفية استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد، من المنافسة بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، بسبب زيادة وزنها عن المقرر في المنافسات، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.واستبعدت اللجنة المنظمة لمنافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية، السبت، عياد التي تشارك في منافسات وزن تحت 54 كيلوغراما، إثر عدم تمكنها من تجاوز الفحص والميزان قبل مواجهتها مع الأوزبكية نيغينا أوكتاموفا، التي تأهلت مباشرة إلى دور ثمن النهائي من المنافسات.وكشف رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، عبد العزيز غنيم، عن فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب هذه الزيادة المفاجئة في وزن اللاعبة، مؤكدا أن وزنها كان مثاليا قبل يوم من المنافسة.وقال غنيم، لقناة "صدى البلد" المصرية، إن استبعاد عياد جاء على خلفية زيادة وزنها بنحو 700 غرام، مشيرا إلى أن "وزن اللاعبة حتى مساء الجمعة كان مثاليا عند 54 كيلوغراما".وأضاف: "سيتم توضيح كافة الأمور بعد التحقيق الذي سيجرى مع اللاعبة، حيث قام الجهاز الفني والإداري بدوره حتى آخر لحظة، وما حدث من زيادة في الوزن بسبب اللاعبة".وعياد كانت أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، بعد فوزها في نهائي بطولة أفريقيا بالسنغال.ويشارك الاتحاد المصري للملاكمة بنحو 3 لاعبين في أولمبياد باريس، فإلى جانب عياد، يلعب عمر العوضي في منافسات وزن 71 كيلوغراما، وعبد الرحمن عرابي في منافسات 80 كيلوغراما.يذكر أن مصر تشارك في أولمبياد باريس 2024، ببعثة هي الأكبر عربيا وأفريقيا، تضم 164 لاعبا في نحو 22 رياضة.