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رياضة

بعد فضيحة التجسس.. حكومة كندا تعاقب منتخب كرة القدم

Lebanon 24
29-07-2024 | 02:40
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قررت الحكومة الكندية، وقف التمويل عن منتخب السيدات، بعد تورطه في قضية تجسس أثناء المشاركة في أولمبياد باريس 2024، وخصم ست نقاط منه وتوقيع غرامات مالية.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر توقيع عقوبات قاسية، على منتخب كندا، ومدربته بيفرلي بريستمان، بعد ثبوت التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا، قبل مواجهة المنتخبين في أولمبياد باريس، باستخدام طائرة "درون".
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ومن جانبها نشرت المدربة بريستمان، بيانا يوم الأحد جاء فيه: "أنا حزينة للغاية من أجل اللاعبات، أود أن أعتذر من أعماق قلبي عن التأثير الذي أحدثه هذا الموقف فيهن جميعا".

وتابعت: "أعلم مدى صعوبة الأمر عليهن خاصة بعد عام صعب قضيناه في 2023، وبصفتي قائدة الفريق أريد تحمل المسؤولية كاملة، ومستعدة للتعاون الكامل أثناء التحقيقات".

وكانت وزيرة الرياضة في كندا، هاجمت تصرف التجسس على تدريبات منتخب نيوزيلندا، وقررت إيقاف التمويل للمسؤولين المتورطين في تلك القضية طيلة فترته عقوبتهم من الفيفا.
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