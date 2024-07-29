محرز يحنُّ إلى أيامه الخوالي في مانشستر سيتي.. هل سيعود؟

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في وقت تطاله انتقادات حادة من الجماهير، نشر النجم الدولي الجزائري وجناح الأهلي السعودي، رياض محرز مقطع فيديو يتضمن أفضل أهدافه ولمساته ومهاراته مع فريقه السابق مانشستر سيتي، ما فتح باب التكهنات في الصحافة حيال رغبته في العودة إلى الفريق السماوي.وتغيب محرز عن التدريبات عدة مرات، ثم ظهر بوزن زائد في المباريات الودية التي يخوضها الفريق حاليًّا في معسكره الإعدادي بالنمسا.وسائل إعلام جزائرية وسعودية ألمحت إلى أن محرز يحن إلى أيامه الخوالي في مانشستر سيتي، وربما يريد العودة إلى مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز والمنافسة مع سيتي من جديد، أو خوض تجربة مع فريق آخر مشارك في البريميرليغ. (winwin)