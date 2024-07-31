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رياضة

سافيلون خارج أولمبياد باريس

Lebanon 24
31-07-2024 | 11:40
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توقف مشوار الروسي رومان سافيولين عند الدور السادس عشر لمسابقة التنس ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء خروج رومان سافيولين على يد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانيا في الدورة، إثر خسارته أمامه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (4-6) و(2-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعة واحدة و30 دقيقة فقط. (روسيا اليوم)
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