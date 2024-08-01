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خاص
تحف معمارية.. 5 مدن و 15 ملعبًا لاستضافة مونديال 2034 في السعودية
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
01-08-2024
|
04:30
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نجحت السعودية بإبهار العالم بالرياضة، وباتت اليوم مهيَّأة للفوز بأكبر الاستضافات العالمية على الإطلاق، وأهمها كأس العالم 2034. وهي الآن البلد الوحيد المرشح لاستضافة البطولة التاريخية، وستكون أول بلد يستضيف الحدث العالمي بنظامه الجديد بمشاركة 48 منتخبًا (104 مباريات).
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وانتهت المملكة العربية السعودية، بصفة رسمية من استكمال كافة الإجراءات الخاصة بملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وسلّمته لـ "الفيفا" قبل أيام في العاصمة الفرنسية باريس، في حفل أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم، من خلال وفد رسمي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، إضافة لطفلين من مراكز التدريب الإقليمية.
5 مدن و 15 ملعبًا لاستضافة كأس العالم 2034
وبعد ذلك، أزاح "الفيفا" الأربعاء الستار عن الملف بشكل تفصيلي، وكشف أن بطولة كأس العالم 2034 ستُقام في 5 مدن رئيسة، هي: الرياض، جدة، الخبر، وأبها، إضافة إلى نيوم التي تمثّل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل في المملكة.
وستشهد المدن الخمس المستضيفة وجود 15 ملعبًا متطورًا، منها 11 ملعبًا جديدًا بالكامل. يأتي من بينها 8 ملاعب في الرياض، بما فيها استاد الملك سلمان الجديد بالرياض الذي سيحتضن مباراة الافتتاح والنهائي، بسعة تتخطى 92 ألف متفرج.
وبالإضافة إلى ملعب الملك سلمان الجديد، فقد تم الإعلان عن إنشاء استاد الأمير محمد بن سلمان في منطقة القدية، الذي يعد تحفة معمارية بمدرجاته الثلاثية والإطلالة الخلابة على إحدى قمم جبل طويق، حيث يتميز الاستاد بتصميم مستقبلي مبتكر غير مسبوق عالمياً، ويكتسي معظم مساحات الواجهات الخارجية له بالزجاج الملون وشاشات "إل إي دي". ومن الملاعب التي ستضمّها مدينة الرياض أيضاً، ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الشهير، الذي سيتم تطويره بأحدث المعايير العالمية، كما سيتم رفع سعته لأكثر من 70 ألف متفرج.
أما في جدة، فيتميز استاد وسط جدة الذي سيتم بناؤه، بتصميمه المعماري المستوحى من التراث المحلي والعمارة الخشبية التقليدية لمنطقة جدة البلدة التاريخية، في حين سيُلبي الملعب الساحلي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية احتياجات مجتمع المدينة النابض بالحياة بالإضافة إلى جمالية تصميمه الطبيعي المستوحى من الشعاب المرجانية المذهلة في البحر الأحمر.
وفي مدينة الخبر، سيتربع استاد "أرامكو" على شاطئ الخليج العربي، الذي يتسم بتصميم ديناميكي مستوحى من البحر. وتشمل العناصر المعمارية للملعب عددًا من الأشرعة المتداخلة والزخارف التي تحاكي شكل الأمواج الطبيعية، بما يتناغم مع البيئة الساحلية المحيطة به على شواطئ المملكة.
ويشهد استاد جامعة الملك خالد بمدينة أبها، الذي تستخدمه الجامعة حاليًا، أعمال توسعة مؤقتة لزيادة سعته إلى أكثر من 45 ألف متفرج، بهدف استخدامه لاستضافة مباريات كأس العالم 2034.
ومن المنتظر أن يكون استاد نيوم الملعب الأكثر تميزًا على مستوى العالم، حيث يقبع على ارتفاع يزيد عن 350 مترًا ضمن هيكل "ذا لاين"، ويوفر تجربة استثنائية وغير مسبوقة لحضور مباريات كرة القدم، وتشمل المصادر الأساسية لإمداد الملعب بالطاقة، وهي كل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
المملكة تحدّد 10 مدن داعمة للسياحة
واستثمارًا للمساحة الجغرافية الكبيرة للمملكة، ستمتدّ الاستضافة إلى 10 مدن داعمة للمدن المضيفة، يتم فيها احتضان بعض معسكرات المنتخبات المشاركة قبيل وأثناء البطولة، حيث تتميز تلك المدن بمناطقها السياحية.
ويتواجد أيضًا بالملف استعراض ما يزيد عن 230 ألف غرفة موزعة على المدن المستضيفة والمدن الداعمة لكبار الشخصيات ووفود الاتحاد الدولي والمنتخبات المشاركة والإعلاميين والجماهير التي ستحضر في البطولة.
وتم اقتراح 132 مقرّ تدريب في 15 مدينة ستستضيف الـ48 منتخبًا، بالإضافة إلى الوفود المرافقة لها، تشمل 72 ملعبًا مخصصًا للمعسكرات التدريبية، بجانب مقرّي تدريب مخصصة للحكّام.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
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عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
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