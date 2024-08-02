رونالدو يعلق على ملف ترشيح السعودية لاستضافة مونديال 2034.. وينشر هذا الفيديو

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، عن دعمه لاستضافة السعودية نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وكشفت السعودية الأربعاء، عن تفاصيل ملف ترشيحها لاستضافتها مونديال 2034، على 15 ملعبا مختلفا، بين مدن الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم.

ونشر رونالدو عبر صفحته على موقع "إكس" مقطع فيديو من الصفحة الرسمية لعرض السعودية لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2034، وعلق عليه قائلا: "العرض السعودي 2034، تدعو السعودية العالم للانضمام إلينا في رحلتنا نحو التحول الملحوظ باعتبارنا موطناً للرياضة العالمية"، مع وضع علم المملكة وعبارة "ننمو معا".