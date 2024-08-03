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رياضة
التركي يوسف ديكيتش.. كيف أصبح بطل الرماية البسيط أشهر رجل بالعالم؟
Lebanon 24
03-08-2024
|
06:51
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أصبحت صورة بطل الرماية التركي يوسف ديكيتش، من أبرز الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بالأولمبياد.
وصفه البعض "أروع رجل في العالم"، وشبهه آخرين بأنه "قاتل مأجور يشارك في الأولمبياد"، ووصل الأمر للبعض بوصف يوسف بأنه "أشهر رجل في العالم حاليا".
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جاءت اللقطة الشهيرة في نهائي الزوجي المختلط لرماية مسدس هوائي الضغط، بين تركيا وصربيا.
ديكيتش ظهر وهو يقوم بالرماية في النهائي، رافعا المسدس، دون استخدام أي نظارات خاصة مثل خصمه، أو أي سماعات كبيرة على الأذن، ووضع يده في جيبه.
تلك اللقطة انتشرت بشكل كبير خلال الأولمبياد.
ديكيتش يبلغ من العمر 51 عاما، وبدأ بتجربة الرماية بالمسدس، خلال عمله مع وزارة الداخلية في تركيا.
يوسف ديكيتش لديه ألقاب عالمية وأوروبية عديدة، وهو يستمتع "بالرقص" في وقت فراغه، وفقا لما أشار له موقع الأولمبياد.
وبالرغم من أن شهرته ارتفعت بشكل كبير في باريس 2024، إلا أن يوسف شارك في 4 نسخ أولمبية قبلها، في 2008 و2012 و2016 و2020.
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