ميداليات تاريخية.. "6 أحداث" تقع لأول مرة في باريس

تشهد دورة الألعاب الأولمبية في باريس، عددا من اللحظات التاريخية للدول، التي دخلت التاريخ الأولمبي "لأول مرة".



نستعرض أبرز الإنجازات الأولى لبعض الدول خلال الأولمبياد:





دولة عربية ستحقق أول ميدالية أولمبية في مسابقة كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في الوطن العربي، استعصت على العرب، ولكن مع تأهل مصر والمغرب لدور نصف النهائي، أصبحت الميدالية البرونزية، على الأقل، مضمونة لدولة عربية.

حققت الفلبين أول ميدالية لها في الجمباز، عن طريق كارلوس يولو، الذي خطف ذهبية الجمباز الأرضي بطريقة مذهلة، السبت.

جمهورية إيرلندا حققت أول ميدالية في الجمباز، بفضل نجمها المتألق رايس مكلينهان، الذي هيمن على مسابقة حصان القفز.

غواتيمالا حققت أول ميدالية ذهبية في تاريخها، بفضل بطلة الرماية بالبندقية، أدريانا روانو، التي لم تتمالك الدموع عند سماع النشيد الغواتيمالي في الأولمبياد لأول مرة عبر التاريخ.

جزيرة سان لوشيا الصغيرة احتفلت ببطلة 100 متر الجديدة، العداءة التي صدمت العالم السبت، جولين ألفريد.

وكذلك جزيرة دومينيكا، التي يقطنها 70 ألف شخص فقط، وسط الكاريبي، حققت أول ميدالية بتاريخها، بفضل ذهبية بطلة القفزة الثلاثية. (سكاي نيوز)