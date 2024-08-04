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رياضة
ديوكوفيتش يتوج بالذهب الأولمبي
Lebanon 24
04-08-2024
|
14:00
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قدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أداء مذهلا ليفوز 7-6 و7-6 على الإسباني كارلوس ألكاراس ويتوج بالميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال للتنس بأولمبياد باريس، الأحد.
وتفوق اللاعب، البالغ عمره 37 عاما، في معركة شرسة على ملعب "فيليب شاترييه"، ليفوز بذهبيته الأولمبية الأولى في المحاولة الخامسة، الأخيرة غالبا.
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وبات الصربي، المصنّف أول في الدورة، خامس لاعب يحقق الفوز بـ "سلام الذهبي"، بعدما أضاف المعدن الأصفر إلى سجله المرصّع بـ 24 لقباً في البطولات الاربع الكبرى.
وكان التتويج بالذهبية الأولمبية الإنجاز الكبير الوحيد الذي ينقص خزائن ديوكوفيتش الذي يحوز أهم الألقاب القياسية بتاريخ التنس، وبينها العدد الأكبر لألقاب الماستر (ألف نقطة)، والمدة الأطول للبقاء على قمة تصنيف اللاعبين، فضلا عن الرقم القياسي لبطولات "غراند سلام".
وشارك ديوكوفيتش بالأولمبياد في 4 مرات سابقة، حيث أحرز برونزية بكين 2008، والمركز الرابع بلندن 2012 وطوكيو 2020، وخرج من الدور الأول في ريو 2016.
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