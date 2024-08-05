بعد تألقها في أولمبياد باريس... سباحة تقرر الابتعاد عن الأحواض لهذا السبب

قررت الفائزة في أولمبياد باريس بميداليتين ذهبيتين، الأوسترالية أريارن تيموس، الابتعاد عن أحواض السباحة من أجل التحضير للنسخة المقبلة من الألعاب الصيفية والمقررة عام 2028 في لوس أنجلوس.

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وقالت تيموس الإثنين: "سأحصل بالتأكيد على استراحة مطولة. لم أخطط لموعد عودتي للسباحة. أريد العودة عندما أشعر أني جاهزة لذلك. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 12 شهراً".



واضافت: "أريد الحرص وحسب على أني مستعدة للذهاب في لوس أنجلوس. لا أريد الاستعجال في العودة... أن أفقد هذه الحماسة".



وتابعت: "أربعة أعوام تعتبر فترة طويلة، بالتالي أريد أن أستعد بشكل أفضل لتلك الألعاب الأولمبية. بالنسبة لي، هذه هي الأولوية، وليس بطولات العالم في الأعوام التي تسبقها".