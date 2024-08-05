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رياضة

بعد تألقها في أولمبياد باريس... سباحة تقرر الابتعاد عن الأحواض لهذا السبب

Lebanon 24
05-08-2024 | 23:00
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قررت الفائزة في أولمبياد باريس بميداليتين ذهبيتين، الأوسترالية أريارن تيموس، الابتعاد عن أحواض السباحة من أجل التحضير للنسخة المقبلة من الألعاب الصيفية والمقررة عام 2028 في لوس أنجلوس.
 
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وقالت تيموس الإثنين: "سأحصل بالتأكيد على استراحة مطولة. لم أخطط لموعد عودتي للسباحة. أريد العودة عندما أشعر أني جاهزة لذلك. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 12 شهراً".
 
واضافت: "أريد الحرص وحسب على أني مستعدة للذهاب في لوس أنجلوس. لا أريد الاستعجال في العودة... أن أفقد هذه الحماسة".
 
وتابعت: "أربعة أعوام تعتبر فترة طويلة، بالتالي أريد أن أستعد بشكل أفضل لتلك الألعاب الأولمبية. بالنسبة لي، هذه هي الأولوية، وليس بطولات العالم في الأعوام التي تسبقها".
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