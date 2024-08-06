أوّل ميدالية للبحرين في أولمبياد باريس

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أهدت العداءة وينفرد يافي، الثلاثاء، البحرين أول ميدالية في أولمبياد باريس 2024 بفوزها بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات.وحلت البحرينية يافي وينفريد موتيلي في المركز الأول في زمن قدره 8 دقائق و52 ثانية متفوقة على الأوغندية شيروتيك فايث التي حصدت الفضية.وكان المركز الثالث من نصيب الفرنسية فينوت أليس التي توجت بالميدالية البرونزية. (سكاي نيوز)