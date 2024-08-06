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رياضة
أتلتيكو مدريد يظفر بمهاجم السيتي
Lebanon 24
06-08-2024
|
23:00
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تمكن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، من حسم صفقة التعاقد مع جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي ومنتخب الأرجنتين خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، أن جوليان ألفاريز سينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد مقابل 75 مليون يورو إضافة إلى 20 مليون يورو حوافز مالية.
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وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن ألفاريز وافق على توقيع عقد مدته 5 مواسم بعد مفاوضات مع مدير أعماله هيدالجو. (كووورة)
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