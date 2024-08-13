"قنبلة رياضية": فينيسيوس يتلّقى عرضًا يفوق الخيال من السعودية.. فهل يترك "الريال"؟

كانت أندية الدوري السعودي تحضرّ لأكبر صفقة رياضية بالتاريخ.. وكان النجم المستهدف هذه المرّة، من أقوى المرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لهذا العام.

وكشف موقع "ذا أثلتيك" عن عرض ضخم جدًا تم تقديمه إلى نجم "ريال مدريد" البرازيلي فينيسيوس جونيور، من أجل الانتقال إلى دوري روشن، لكن العرض قُوبل بالرفض!

وقدّم صندوق الاستثمار السعودي، عرضًا مغريًا للنجم البرازيلي ينتقل بموجبه إلى أحد الأندية السعودية ليكون واجهة لها، وكذلك واجهة لمشروع تنظيم كأس العالم 2034 المزمع إقامته في المملكة العربية السعودية، وهي الوحيدة التي تقدمت بمشروع استضافة البطولة، وفق ما ذكره الموقع الأميركي.

لكن نجم "الريال" الأول صاحب الـ 24 عامًا، فضّل البقاء في مدريد ورفض العرض "الخيالي" السعودي، وشدّد على تمسكه بالاستمرار مع "الريال" ورغبته في تحقيق المزيد من الألقاب والفوز بالكرة الذهبية الممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بقميص "الميرنغي".

ويرتبط "فيني" بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي "ريال مدريد" حتى 30 حزيران 2027، وبشرط جزائي يبلغ قيمته "المليار يورو"، وهذا رقم سيكون من الصعب كسره، خاصة وأن أكبر مبلغ كان قد تم دفعه، من نصيب مواطنه نيمار جونيور، عندما انتقل من "برشلونة" إلى "باريس سان جيرمان"، مقابل 222 مليون يورو.

من طلب فينيسيوس بالسعودية؟

بعد أن نجح دوري روشن في ضم العديد من النجوم البازرين في الملاعب الأوروبية، أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي نيمار وغيرهم من اللاعبين، لا زالت السعودية تحاول رفع جودة الدوري قبل 10 أعوام على إقامة أكبر حدث رياضي في العالم.

وفينيسيوس الذي نجح في أن يكون واحدًا من أبرز المسهمين في تتويج "ريال مدريد" بلقب الدوري الإسباني وكذلك بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليصبح أحد المرشحين الرئيسيين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، كان من خطط الأندية السعودية لـ "الميركاتو" الصيفي. وفي هذا السياق، كشف الإعلامي وليد سعيد، عن هوية النادي الذي فاوض نجم الملكي، في منشور عبر منصة "إكس"، قائلًا: "كانت هناك مفاوضات لضم فينيسيوس جونيور للنادي الأهلي، لكن اللاعب البرازيلي رفض القدوم للدوري السعودي في هذا الصيف؛ لأن رغبته الحالية الاستمرار في ريال مدريد".

وهذا العرض المقدّم من "الأهلي"، هو بمناسبة "قنبلة رياضية"، اذ يسعى النادي السعودي إلى تعويض رحيل لاعبه الفرنسي ألان سانت ماكسيمين إلى نادي "فنربخشة" التركي هذا الصيف بنظام الإعارة، ولكن لم يكن ينتظر أحد أن يوجه اهتمامه نحو فينيسيوس الذي يعد واحدًا من أفضل اللاعبين حاليًا في العالم.

كم بلغ العرض "الخيالي"؟

حاولت السعودية "إغراء" البرازيلي براتب "خيالي"، حيث كشفت صحيفة "جلوبو" البرازيلية مساء أمس الإثنين عن تفاصيل العرض، وقالت إن المبلغ المقدّم يُقدّر بمليار يورو كـ"رواتب ومكافآت" لمدّة 5 سنوات، على "ساحر ريال مدريد".

الصحيفة نفسها قالت أيضًا، إنه بمجرّد موافقة "فيني" على هذا العرض، سيصبح "سفيرًا" للسعودية في بطولة كأس العالم 2034، وهذا العرض سيجعل فينيسيوس "أغلى رياضي في التاريخ"، متفوّقًا على لاعب البيسبول الياباني شوهي أوتاني، المحترف في صفوف "لوس أنجلوس دودغرز" الأميركي.