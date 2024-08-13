لائحة أفضل لاعب في إنكلترا.. من ستضم؟

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين الإنكليزية اليوم الثلاثاء عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2024.

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وضمت القائمة المؤلفة من 6 لاعبين: آيرلينغ هالاند، فيل فودين، رودري، مارتن أوديغارد، كول بالمر، أولي واتكينز.وكان هالاند قد توج العام الماضي بهذه الجائزة.وكانت رابطة اللاعبين المحترفين قد كشفت أيضاً عن القائمة المختصرة لأفضل لاعب شاب لهذا العام.وضمت القائمة ستة لاعبين، جاء في مقدمتهم نجم آرسنال والمنتخب الإنكليزي بوكايو ساكا، والذي لعب 47 مباراة مع الغانرز في مختلف المسابقات، سجل فيها 20 هدفاً، وكذلك كول بالمر نجمُ تشلسي الذي تألق بصورة لافتة الموسم الماضي حيث سجل خمسة وعشرين هدفاً في خمس وأربعين مباراة، إضافة إلى ثنائي مانشستر يونايتد الأرجنتيني أليخاندرو غار ناتشو وكوبي مينو، بالاضافة إلى الفرنسي ميكايل أوليس لاعب بايرن ميونيخ الجديد المنضم إليه من كريستال بالاس.وأخيراً لاعب برايتون جواو بيدرو. (بي إن سبورتس)