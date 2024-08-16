بعد فينيسوس.. نجم آخر من "ريال مدريد" تريده السعودية: من هو؟

مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2024، تسعى أندية دوري روشن السعودي إلى تعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة، من أجل بدء المشوار الرياضي بقوّة. ويبدو أن بعض الأندية عينها على لاعبي "ريال مدريد" الإسباني بشكل خاص هذه الفترة. فمؤخرًا، طلب الدوري السعودي نجم "الريال" البرازيلي فينيسيوس جونيور بعرض خيالي، وصف بأنه الأكبر في تاريخ الكرة القدم، لكن محاولات التعاقد فشلت بعد رفض الأخير، وهنا تغيّرت البوصلة السعودية، واتجهت إلى نجم آخر مدريدي.

Advertisement ودخل نجم خط دفاع "الملكي" البرازيلي إيدير ميليتاو، اهتمام صندوق الاستثمار السعودي بقصد التعاقد معه خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي، وفق ما كشفته شبكة "Ge Globo" البرازيلية. ودخل نجم خط دفاع "الملكي" البرازيلي إيدير ميليتاو، اهتمام صندوق الاستثمار السعودي بقصد التعاقد معه خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي، وفق ما كشفته شبكة "Ge Globo" البرازيلية.

وكما حدث مع "فيني"، سيبحث السعوديون أولا عن ممثلي اللاعب قبل التحدّث مع "ريال مدريد"، فصندوق الاستثمار السعودي سيتقرّب من محيط ميليتاو وسيعمل على إقناعه بالانتقال إلى السعودية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي التفاوض مع "ريال مدريد" من أجل شراء عقده.

ورغم عدم الكشف عن الفريق الذي سيتعاقد مع ميليتاو ولا قيمة العرض، إلا أن المفاوضات مستمرّة حاليًا لإتمام الصفقة، ولكن هناك بعض التحديات أمام الصندوق لإتمامها. ومعروف أن ميليتاو مدّد تعاقده مع "الميرنغي" في كانون الثاني الماضي حتى صيف 2028 وبشرط جزائي تبلغ قيمته 500 مليون يورو، وهذا ما قد يجعل مهمة التعاقد معه من طرف السعوديين أمرًا ليس هينًا في الوقت الحالي، بالنظر إلى القيمة المرتفعة في مقابل الحصول على خدماته بصورة نهائية.

وبحسب الموقع البرازيلي، فإن أوليسيس خورخي، وكيل أعمال ميليتاو قد أجّل إقامة حفل عيد ميلاده إلى نهاية الأسبوع الجاري، من أجل التفرّغ لدراسة ملف موكّله عن قرب، والاستماع إلى العرض السعودي باهتمام، من أجل التفاوض على الشروط الشخصية للاعب وبعض التفاصيل الأخرى التي تسبق الاتفاق مع النادي.

ولن يكون مستقبل ميليتاو مرتبطًا به فحسب، بالنظر إلى أهميته القصوى في تشكيلة "الملكي" وكونه من أهم ركائز الفريق في الوقت الحالي، لهذا من المتوقع أن تكون المفاوضات عسيرة في حالة إصرار الصندوق السعودي على إتمام الصفقة، ما يجعل احتمال تكرار سيناريو فينيسيوس كبيرًا.

وتوّج ميليتاو الذي شارك الأربعاء، برفقة فريقه في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام "أتالانتا"، باللقب السادس في تاريخ "الميرينغي". وشارك ميليتاو الذي وصل إلى "الأبيض" في 2019 قادمًا من "بورتو"، أساسياً لمدّة 90 دقيقة في الفوز 2-0 على "أتالانتا"، مؤكدًا جاهزيته للموسم الجديد، بعدما عانى كثيرًا خلال الموسم الماضي بسبب إصابته في الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.