32
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
32
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
خاص
بعد فينيسوس.. نجم آخر من "ريال مدريد" تريده السعودية: من هو؟
إيناس القشاط - Inass El Kashat
|
Lebanon 24
16-08-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2024، تسعى أندية دوري روشن السعودي إلى تعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة، من أجل بدء المشوار الرياضي بقوّة. ويبدو أن بعض الأندية عينها على لاعبي "ريال مدريد" الإسباني بشكل خاص هذه الفترة. فمؤخرًا، طلب الدوري السعودي نجم "الريال" البرازيلي فينيسيوس جونيور بعرض خيالي، وصف بأنه الأكبر في تاريخ الكرة القدم، لكن محاولات التعاقد فشلت بعد رفض الأخير، وهنا تغيّرت البوصلة السعودية، واتجهت إلى نجم آخر مدريدي.
Advertisement
ودخل نجم خط دفاع "الملكي" البرازيلي إيدير ميليتاو، اهتمام صندوق الاستثمار السعودي بقصد التعاقد معه خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي، وفق ما كشفته شبكة "Ge Globo" البرازيلية.
وكما حدث مع "فيني"، سيبحث السعوديون أولا عن ممثلي اللاعب قبل التحدّث مع "ريال مدريد"، فصندوق الاستثمار السعودي سيتقرّب من محيط ميليتاو وسيعمل على إقناعه بالانتقال إلى السعودية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي التفاوض مع "ريال مدريد" من أجل شراء عقده.
ورغم عدم الكشف عن الفريق الذي سيتعاقد مع ميليتاو ولا قيمة العرض، إلا أن المفاوضات مستمرّة حاليًا لإتمام الصفقة، ولكن هناك بعض التحديات أمام الصندوق لإتمامها. ومعروف أن ميليتاو مدّد تعاقده مع "الميرنغي" في كانون الثاني الماضي حتى صيف 2028 وبشرط جزائي تبلغ قيمته 500 مليون يورو، وهذا ما قد يجعل مهمة التعاقد معه من طرف السعوديين أمرًا ليس هينًا في الوقت الحالي، بالنظر إلى القيمة المرتفعة في مقابل الحصول على خدماته بصورة نهائية.
وبحسب الموقع البرازيلي، فإن أوليسيس خورخي، وكيل أعمال ميليتاو قد أجّل إقامة حفل عيد ميلاده إلى نهاية الأسبوع الجاري، من أجل التفرّغ لدراسة ملف موكّله عن قرب، والاستماع إلى العرض السعودي باهتمام، من أجل التفاوض على الشروط الشخصية للاعب وبعض التفاصيل الأخرى التي تسبق الاتفاق مع النادي.
ولن يكون مستقبل ميليتاو مرتبطًا به فحسب، بالنظر إلى أهميته القصوى في تشكيلة "الملكي" وكونه من أهم ركائز الفريق في الوقت الحالي، لهذا من المتوقع أن تكون المفاوضات عسيرة في حالة إصرار الصندوق السعودي على إتمام الصفقة، ما يجعل احتمال تكرار سيناريو فينيسيوس كبيرًا.
وتوّج ميليتاو الذي شارك الأربعاء، برفقة فريقه في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام "أتالانتا"، باللقب السادس في تاريخ "الميرينغي". وشارك ميليتاو الذي وصل إلى "الأبيض" في 2019 قادمًا من "بورتو"، أساسياً لمدّة 90 دقيقة في الفوز 2-0 على "أتالانتا"، مؤكدًا جاهزيته للموسم الجديد، بعدما عانى كثيرًا خلال الموسم الماضي بسبب إصابته في الرباط الصليبي التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص
رياضة
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
Lebanon 24
ما سبب تأخير "حزب الله" وإيران هجومهما على إسرائيل؟
08:00 | 2024-08-15
15/08/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
Lebanon 24
"خطوة مثيرة للإعجاب"... هكذا تمكّنت أوكرانيا من دخول كورسك
14:00 | 2024-08-15
15/08/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
Lebanon 24
معلومات عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
06:36 | 2024-08-16
16/08/2024 06:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
Lebanon 24
هزة أرضية شعر بها اللبنانيون... ما هو مصدرها؟
06:17 | 2024-08-16
16/08/2024 06:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
هل تقوم إسرائيل بهجوم إستباقيّ ضدّ "حزب الله"؟
11:00 | 2024-08-15
15/08/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
إيناس القشاط - Inass El Kashat
أيضاً في رياضة
07:56 | 2024-08-16
في مواجهة فالنسيا.. فليك يحشد القوة الضاربة لبرشلونة
04:18 | 2024-08-16
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تفاجئ مفتعلي أزمة "الأهلية الجنسية".. وهذا ما أعلنته
02:29 | 2024-08-16
الدوري الإنكليزي يتخذ إجراءات لمنع الأخطاء التحكيمية.. ما هي؟
01:23 | 2024-08-16
تغيرت ملامحها بالكامل.. الملاكمة الجزائرية ايمان خليف تُفاجئ الجمهور بآخر إطلالة لها شاهدوا كيف بدت (فيديو)
00:45 | 2024-08-16
رونالدو يتعرّض للسخرية بسبب هذا التصرّف.. شاهدوا ماذا فعل
23:00 | 2024-08-15
ملهم الطفولة.. مبابي يستهل مشواره في ريال مدريد على طريقة رونالدو
فيديو
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
Lebanon 24
عمدة لندن مُنزعج: لم أعد أشعر بأمان كسياسي مسلم في بريطانيا (فيديو)
01:49 | 2024-08-09
16/08/2024 15:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
Lebanon 24
مضغ بطارية ليثيوم.. كلب يشعل حريقا في منزل مالكه! (فيديو)
23:44 | 2024-08-07
16/08/2024 15:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
16/08/2024 15:00:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24